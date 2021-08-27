Раскрыты ключевые характеристики следующих флагманских смартфонов Xiaomi

Источники опубликовали информацию о моделях Mi 12 и Mi 12 Ultra. Последний смартфон имеет кодовое имя «Зевс». Он будет оснащаться камерой с датчиками на 200 Мп (основной), 50 Мп (ультраширокоуголка), 50 Мп (перископ, 10-кратное увеличение). В качестве процессора у него будет выступать Snapdragon 898.

У модели Mi 12 с кодовым именем «Купидон» камера будет такой: 200 Мп + ультраширик + макро. Процессор установят такой же, как у Ultra. В серии выйдет ещё один вариант «Психея». У него помимо прочего в камере будет оптическая стабилизация изображения, а в качестве процессора послужит разогнанный Snapdragon 865.