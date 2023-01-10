Раскрыты ключевые характеристики удешевлённого флагмана Xiaomi 13 Lite

16:38, 10 января 2023
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Раскрыты ключевые характеристики удешевлённого флагмана Xiaomi 13 LiteКогда выйдет, пока неясно
В прошлом месяце Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro в Китае. На выставке MWC 2023 ожидается запуск ещё одного Xiaomi 13S Ultra. Теперь в сети появилась информация об очередном смартфоне семейства — Xiaomi 13 Lite.
Фото: Xiaomi
Телефон засветился в списке Google Play. Xiaomi 13 Lite имеет кодовое название Ziyi. Стало известно, что смартфон будет предлагать разрешение экрана 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 440 ppi.
Под капотом Xiaomi 13 Lite указан чип SM7450. Это соответствует Snapdragon 7 Gen 1. Кроме того, указанный телефон в списке будет иметь 8 ГБ ОЗУ и работать на ОС Android 12 из коробки.
Gizmochina