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16:38, 10 января 2023
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Раскрыты ключевые характеристики удешевлённого флагмана Xiaomi 13 Lite

Когда выйдет, пока неясно

В прошлом месяце Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro в Китае. На выставке MWC 2023 ожидается запуск ещё одного Xiaomi 13S Ultra. Теперь в сети появилась информация об очередном смартфоне семейства — Xiaomi 13 Lite.

Раскрыты ключевые характеристики удешевлённого флагмана Xiaomi 13 Lite

Фото: Xiaomi

Телефон засветился в списке Google Play. Xiaomi 13 Lite имеет кодовое название Ziyi. Стало известно, что смартфон будет предлагать разрешение экрана 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 440 ppi.

Под капотом Xiaomi 13 Lite указан чип SM7450. Это соответствует Snapdragon 7 Gen 1. Кроме того, указанный телефон в списке будет иметь 8 ГБ ОЗУ и работать на ОС Android 12 из коробки.

Раскрыты ключевые характеристики удешевлённого флагмана Xiaomi 13 Lite

Gizmochina

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi 13
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#Xiaomi
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