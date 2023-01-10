Раскрыты ключевые характеристики удешевлённого флагмана Xiaomi 13 Lite

Телефон засветился в списке Google Play. Xiaomi 13 Lite имеет кодовое название Ziyi. Стало известно, что смартфон будет предлагать разрешение экрана 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 440 ppi.

Под капотом Xiaomi 13 Lite указан чип SM7450. Это соответствует Snapdragon 7 Gen 1. Кроме того, указанный телефон в списке будет иметь 8 ГБ ОЗУ и работать на ОС Android 12 из коробки.