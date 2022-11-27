Раскрыты ключевые подробности о новых смартфонах Xiaomi Redmi K60

Так, модель 22122RK93C поддерживает только быструю зарядку мощностью 67 Вт, и, по слухам, это Redmi K60. А модель 22127RK46C, вероятно, смартфон высокого класса, и у него будет 120-Вт зарядка.

Согласно предыдущим сообщениям, стандартная версия Redmi K60 будет поставляться с чипом Dimensity 8200. Она также будет использовать изогнутый экран и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Redmi K60 Pro будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. У обоих смартфонов будет беспроводная 30-Вт зарядка.