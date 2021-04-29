Раскрыты мировые лидеры по продажам смартфонов

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году глобальные поставки выросли на 27%. Компания Samsung снова стала безоговорочным лидером с 76,5 млн поставок и 22-процентной долей рынка. На втором месте располагается Apple с 52,4 млн поставок и 15-процентной долей рынка. Третье место присвоила Xiaomi с 49 млн поставок и 14-процентной долей рынка.

Четвёртое и пятое место отдали Oppo и Vivo. Остальные производители смартфонов попали в категорию «Другое». Huawei вообще опустилась на седьмое место.