Телефоны
Сегодня в 14:04
Раскрыты мировые лидеры по продажам смартфонов
Среди них уже нет Huawei
Аналитики Canalys рассказали, что в первом квартале 2021 года по всему миру было поставлено более 347 млн смартфонов. Стали известны и мировые лидеры по продажам этих устройств.
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году глобальные поставки выросли на 27%. Компания Samsung снова стала безоговорочным лидером с 76,5 млн поставок и 22-процентной долей рынка. На втором месте располагается Apple с 52,4 млн поставок и 15-процентной долей рынка. Третье место присвоила Xiaomi с 49 млн поставок и 14-процентной долей рынка.
Четвёртое и пятое место отдали Oppo и Vivo. Остальные производители смартфонов попали в категорию «Другое». Huawei вообще опустилась на седьмое место.
Canalys
Аналитики считают, что рынок ещё пострадает от дефицита чипов. Особенно он ударит по мелким брендам смартфонов.