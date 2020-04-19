Раскрыты некоторые характеристики и внешность дизайнерского смартфона LG

Новая серия, а может и само устройство, будет называться LG Velvet. Компания опубликовала на YouTube видео, посвящённое новинке. Из него отлична видна внешность смартфона.

Камера устройство будет включать три датчика изображения, которые вместе со вспышкой расположены в каплеподобных вырезах на задней панели. Выглядит это и правда неплохо. Также виден загруглённый дизайн корпуса, защитное стекло тоже изгибается.

У смартфона есть 3,5-мм разъём и порт USB Type-C. Также из видео стало известно, что LG Velvet будет работать на процессоре Snapdragon 765 и поддерживать 5G.

Устройство представлено в нескольких цветах. Ожидается, что его выпустят в следующем месяце.