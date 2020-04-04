Раскрыты некоторые характеристики нового доступного смартфона Samsung

Samsung Galaxy A21s — одна из версий преемника недорогого Galaxy A20. На российском рынке последний предлагался всего за 13 990 рублей.

Galaxy A21s выступает под модельным номером SM-A217F. Согласно данным бенчмарка, смартфон работает на собственном процессоре Samsung Exynos 850. В качестве операционной системы выступает Android 10. Телефон оснащён всего 3 ГБ оперативной памяти. Хотя, надо полагать, что компания выпустит варианты с большим объёмом RAM.

Из других источников также известно, что Galaxy A21s получит 32 или 64 ГБ постоянной памяти и макрокамеру на 2 Мп. Выйдет смартфон в четырёх цветах: чёрном, белом, синем и красном.

Когда Samsung анонсирует Galaxy A21s, пока неизвестно.