Раскрыты нововведения в камерах iPhone 2021 года

Информаторы Bloomberg утверждают, что в смартфоны добавят портретный режим при съёмке видео. Для фото этот режим был впервые представлен в iPhone 7 Pro в 2016 году.

Также источник пишет, что модели iPhone 13 Pro впервые смогут записывать видео в формате ProRes. Это особенно пригодится профессионалам.

Что касается фотографий, то Apple будет использовать новую систему фильтров, которые будут улучшать цветопередачу. Скорее всего, это будет обеспечивать обновлённый процессор в составе чипсета Apple A15.

Напомним, линейка iPhone 13 будет представлена четырьмя моделями с теми же размерами экранов, что у iPhone 12.