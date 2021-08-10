Раскрыты нововведения в камерах iPhone 2021 года

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Раскрыты нововведения в камерах iPhone 2021 годаВ основном они касаются видеосъёмки
Уже через месяц Apple представит новое поколение смартфонов iPhone 13. Издание Bloomberg сообщило, что компания уделит большое внимание камерам более дорогих iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
Информаторы Bloomberg утверждают, что в смартфоны добавят портретный режим при съёмке видео. Для фото этот режим был впервые представлен в iPhone 7 Pro в 2016 году.
Также источник пишет, что модели iPhone 13 Pro впервые смогут записывать видео в формате ProRes. Это особенно пригодится профессионалам.
Что касается фотографий, то Apple будет использовать новую систему фильтров, которые будут улучшать цветопередачу. Скорее всего, это будет обеспечивать обновлённый процессор в составе чипсета Apple A15.
Напомним, линейка iPhone 13 будет представлена четырьмя моделями с теми же размерами экранов, что у iPhone 12.