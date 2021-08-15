Раскрыты новшества экстремально мощного смартфона ASUS ROG Phone 5s помимо процессора

В первую очередь отмечается, что эти гаджеты построены на основе сверхмощного флагмана — чипа Snapdragon 888 Plus. Кроме этого, в новые смартфоны добавлена функция расширения памяти. Предустановленную физическую память можно увеличить с помощью виртуального раздела с заданным объёмом. К примеру, к ОЗУ с 12 ГБ можно будет добавить ещё 6 виртуальных ГБ, которые система возьмёт из флеш-памяти.

Пока это вся доступная информация по новому смартфону.