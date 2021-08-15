Раскрыты новшества экстремально мощного смартфона ASUS ROG Phone 5s помимо процессора

Телефоны
Сегодня в 22:58
Раскрыты новшества экстремально мощного смартфона ASUS ROG Phone 5s помимо процессораНа нём можно увеличивать объём памяти
За день до официальной презентации нового смартфона Asus ROG Phone 5s, инсайдеры обнародовали несколько функций, которые получит новая модель.
В первую очередь отмечается, что эти гаджеты построены на основе сверхмощного флагмана — чипа Snapdragon 888 Plus. Кроме этого, в новые смартфоны добавлена функция расширения памяти. Предустановленную физическую память можно увеличить с помощью виртуального раздела с заданным объёмом. К примеру, к ОЗУ с 12 ГБ можно будет добавить ещё 6 виртуальных ГБ, которые система возьмёт из флеш-памяти.
Пока это вся доступная информация по новому смартфону.