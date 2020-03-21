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Раскрыты новые функции управления в Android 11
Постукивания по задней панели открывают новые возможности
В прошлом месяце Google выпустила первую предварительную версию Android 11 Developer Preview. В ней обнаружили набор жестовых опций под кодовым названием Columbus. Теперь вышла вторая превью-версия системы, и разработчики раскрыли новые функции управления в Android 11.
Список доступных жестов в Columbus расширился. Так, например, двойное касание к задней панели смартфона запускает просмотр недавно использованных приложений, а также делает снимок экрана. Разработчики продемонстрировали это на смартфоне Google Pixel 3a XL.
Устройство определяет, когда пользователь дважды касается задней панели, с помощью таких встроенных датчиков, как акселерометр и гироскоп.
Набор опций управления с помощью жестов Columbus также включает в себя запуск голосового помощника Google Assistant, запуск таймера, включение камеры и т.д.