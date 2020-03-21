Раскрыты новые функции управления в Android 11

Список доступных жестов в Columbus расширился. Так, например, двойное касание к задней панели смартфона запускает просмотр недавно использованных приложений, а также делает снимок экрана. Разработчики продемонстрировали это на смартфоне Google Pixel 3a XL.

Устройство определяет, когда пользователь дважды касается задней панели, с помощью таких встроенных датчиков, как акселерометр и гироскоп.

Набор опций управления с помощью жестов Columbus также включает в себя запуск голосового помощника Google Assistant, запуск таймера, включение камеры и т.д.