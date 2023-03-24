Раскрыты новые характеристики мощнейшей версии Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Известно, что Redmi Note 12 Turbo станет первой моделью, оснащённой процессором Snapdragon 7+ второго поколения, который использует ту же архитектуру, что и Snapdragon 8+ и настроен специально для гейминга.

Второй тизер, выпущенный Redmi, показывает, что Note 12 Turbo выйдет в версии 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Это ещё одно новшество в серии Redmi Note. Ранее самой «большой» комбинацией было 12 ГБ + 512 ГБ.