Раскрыты новые китайские флагманские смартфоны на процессорах Samsung

Интереснее всего то, что устройствам Vivo X60 обещают процессор Exynos 1080 от Samsung. Компания уже представила платформу недавно. У неё есть 5G-модем, способный обеспечить скорость скачивания до 5,1 Гбит/сек. Также это один из первый чипсетов с новыми ядрами Cortex-A78.

По слухам, Vivo X60 также будут поддерживать 120-Гц экраны AMOLED, а также оптику Zeiss.