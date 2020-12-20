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Раскрыты новые китайские флагманские смартфоны на процессорах Samsung
То есть это будут не устройства Samsung
В конце декабря ожидается анонс новых флагманских смартфонов Vivo X60. В сети появились фотографии и видео с новинками.
На фотографиях показана младшая модель серии Vivo X60. А на видео продемонстрирована распаковка старшей.
В целом, новые смартфоны похожи на своих предшественников. У младшей модели экран плоский, а у старшей загибается на края.
Интереснее всего то, что устройствам Vivo X60 обещают процессор Exynos 1080 от Samsung. Компания уже представила платформу недавно. У неё есть 5G-модем, способный обеспечить скорость скачивания до 5,1 Гбит/сек. Также это один из первый чипсетов с новыми ядрами Cortex-A78.
По слухам, Vivo X60 также будут поддерживать 120-Гц экраны AMOLED, а также оптику Zeiss.