Раскрыты новые подробности о флагманском смартфоне Samsung 2021 года

Как пишет в Twitter информатор под ником Anthony, Galaxy S21 Ultra будет работать на процессоре Exynos. Можно предположить, что это будет флагманская модель Exynos 2100. Эта платформа позволит Galaxy S21 Ultra записывать видео в качестве 8K с частотой 30 кадров в секунду, 4K — 120 к/с, 1080p — 240 к/с.

Инсайдер утверждает, что смартфон получит пятимодульную систему камер с главным датчиком HM2 разрешением 108 Мп. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ожидается поддержка быстрой 65-Вт зарядки. Также Galaxy S21 Ultra пообещали дисплей с частотой обновления до 144 Гц.