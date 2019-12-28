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Раскрыты новые подробности о флагманском Xiaomi Mi 10
Он будет работать на Snapdragon 865
В Китае прошли сертификацию два новых смартфона Xiaomi с модельным номером M2001J1E и M2001J1C. Журналисты считают, что под этими номерами скрываются Mi 10 и Mi 10 Pro. Поэтому можно говорить об их характеристиках.
Добытый источником скриншот гласит о том, что новый смартфон Xiaomi получит поддержку быстрой 66-ваттной зарядки. Помимо этого старшая версия устройства будет оснащена экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора у неё составит 5000 мАч. Камера аппарата получит 100-мегапиксельный датчик Samsung.
Базовая версия Mi 10 будет обладать меньшей ёмкостью аккумулятора (4500 мАч) и экраном с разрешением Full HD.
Кроме того, ожидается, что в качестве аппаратной основы у новых флагманов будет использоваться процессор Snapdragon 865. Показать смартфоны могут уже в феврале 2020 года.