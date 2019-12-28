Раскрыты новые подробности о флагманском Xiaomi Mi 10

Добытый источником скриншот гласит о том, что новый смартфон Xiaomi получит поддержку быстрой 66-ваттной зарядки. Помимо этого старшая версия устройства будет оснащена экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора у неё составит 5000 мАч. Камера аппарата получит 100-мегапиксельный датчик Samsung.

Базовая версия Mi 10 будет обладать меньшей ёмкостью аккумулятора (4500 мАч) и экраном с разрешением Full HD.

Кроме того, ожидается, что в качестве аппаратной основы у новых флагманов будет использоваться процессор Snapdragon 865. Показать смартфоны могут уже в феврале 2020 года.