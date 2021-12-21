Раскрыты новые подробности о грядущей гибкой раскладушке Huawei

Мы знаем, что конкурент Samsung Galaxy Z Flip3 5G получит внешний экран побольше, более ёмкую батарею с быстрой зарядкой и больше камер.

Теперь же источники пишут, что внутренний дисплей смартфона получит диагональ 6,85 дюйма. Внешний же экранчик будет однодюймовым. Что касается камер, то в системе будут датчики на 50 Мп (IMX766), на 13 Мп (ультраширик), 8 Мп (трёхкратный зум).

Huawei P50 Pocket будут работать на процессоре Kirin 9000, который приспособлен для функционирования только в сетях 4G. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4100 мАч с поддержкой 66-Вт зарядки.