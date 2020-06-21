Раскрыты новые подробности о втором поколении гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold

В Twitter он написал, что условный Galaxy Fold 2 получит 7,7-дюймовый внутренний дисплей с рамками толщиной 3,8 мм. Это значит, что устройство второго поколения может получиться ненамного больше предшественника за счёт тонких рамок.

Также Ice Universe упомянул, что фронтальная камера в вырезе будет занимать только 4,8 мм пространства.

По другим слухам, Galaxy Fold 2 станет прочнее предшественника благодаря использованию ультратонкого гибкого стекла (UTG). Его уже используют в Galaxy Z Flip.

Ожидается, что Samsung представит новинку на онлайн-мероприятии Unpacked 5 августа вместе со смартфонами серии Galaxy Note 20.