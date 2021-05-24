Раскрыты новые подробности об обновлённом Xiaomi Redmi Note 8

Сообщается, что Note 8 2021 получит дисплей с вырезом под фронтальную камеру диагональю 6,3 дюйма. Столько же было и у оригинального Redmi Note 8.

Также в Redmi рассказали, что Note 8 2021 будет работать на процессоре MediaTek Helio G85. Ещё у смартфона будет основная камера на задней панели с главным датчиком изображения на 48 Мп. В камере никаких отличий от оригинала нет. А вот платформа у Redmi Note 8 стояла другая — Snapdragon 665.

Бренд опубликовал и изображения Note 8 2021. По нему видно, что смартфона получит сканер отпечатков пальцев и как минимум два цвета. В целом, внешне новинка похожа на оригинал.

Кроме нового процессора от Note 8 2021 ожидают поддержку 22,5-Вт зарядки.