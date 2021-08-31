Названы условия работы мобильной связи в iPhone 13 без покрытия сети

Как пишет Bloomberg, функция спутниковой связи будет ограничена только экстренными вызовами. То есть позвонить «по спутнику» на обычный номер телефона не удастся.

Хотя новая функция потенциально может спасать жизни, источники сообщили, что спутниковая связь появится в «будущих айфонах». И тут неясно, в каких именно. Есть информация о том, что ждать этого раньше следующего года не стоит.

Bloomberg называет одну из ожидаемых функций Emergency Message via Satellite. Она будет интегрирована в стандартное приложение iMessage. Ещё одна функция позволит сообщать о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и затопление судов, также с использованием спутниковой связи.