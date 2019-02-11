Раскрыты основные характеристики Motorola RAZR 2019

Если верить информации Рахмана, устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 710. Основной экран у него получит диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2142 x 876 пикселей. Дополнительный экран будет 2,69-дюймовым с разрешением 800 x 600 пикселей.

Аппарат оснастят 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора, скорее всего, составит 2510 мАч.

Рахман предположил, что производителем экрана для Motorola RAZR стала китайская компания BOE.

Напомним, анонс Motorola RAZR ожидается 13 ноября. Стоимость смартфона, по слухам, может составить $1500. Хотя характеристики у него, конечно, далеко не флагманские.