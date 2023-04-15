Раскрыты основные характеристики складного Vivo X Fold2

Он будет оснащен 8,03-дюймовым внутренним AMOLED-экраном и 6,53-дюймовым внешним, оба со встроенными в дисплей сканерами отпечатков пальцев. Он также будет оснащен 50-Мп основной камерой Sony IMX 866 и двумя 32-Мп камерами для селфи. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Vivo X Fold2 будет представлен 20 апреля в Китае, и пока неизвестно, выйдет ли он на международные рынки.

Предстоящий запуск устройств Vivo вполне может стать одним из крупнейших событий в 2023 году (не так часто выходят складные “не Samsung”-устройства). Официальные тизеры стоит ждать уже в ближайшее время.