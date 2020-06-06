Телефоны
Сегодня 14:14
Раскрыты особенности дизайна следующих флагманских смартфонов Samsung
Базовой и старшей версии
Благодаря утечкам раскрыты особенности дизайна следующих флагманских смартфонов Samsung. Некоторые продавцы на Alibaba уже готовятся к продаже чехлов для Galaxy Note20, и по этим аксессуарам можно судить о внешнем виде новинок.
Как пишет издание Gizchina, стало ясно, что дисплей Galaxy Note 20+ будет иметь закруглённые края. Чехол будет держаться на смартфоне благодаря верхней и нижней части.
А вот что касается базовой модели Galaxy Note 20, то она, судя по всему, получит обычный плоский экран, то есть без всяких закруглений по краям. В принципе, в сети уже ходили слухи о таком раскладе. Новая утечка — лишнее тому подтверждение.
Также стало ясно, что на нижней грани чехла располагаются вырезы под порт USB-C, динамик и S Pen.