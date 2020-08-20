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Раскрыты особенности грядущего смартфона Xiaomi Poco для глобального рынка
Может выйти уже до конца месяца
Издание GSMArena сообщило, что Xiaomi готовится выпустить новый смартфон под брендом Poco на глобальном рынке. Уже раскрыты особенности устройства.
По информации журналистов, запуск случится до конца месяца. Xiaomi уже тизерит две функции нового смартфона. Это AMOLED-дисплей и поддержка частоты обновления изображения 120 Гц.
Также, по слухам, устройство получит процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 33-ваттную быструю зарядку и камеру с основным модулем разрешением 64 Мп. Пока эти опции не подтверждены официально. Будем ждать информации от Poco в ближайшие дни.
Стоит отметить, что частота обновления 120 Гц есть у модели Xiaomi Poco X2. В России его пока официально не представили, и этого, скорее всего, не случится.