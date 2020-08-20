Раскрыты особенности грядущего смартфона Xiaomi Poco для глобального рынка

По информации журналистов, запуск случится до конца месяца. Xiaomi уже тизерит две функции нового смартфона. Это AMOLED-дисплей и поддержка частоты обновления изображения 120 Гц.

Также, по слухам, устройство получит процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 33-ваттную быструю зарядку и камеру с основным модулем разрешением 64 Мп. Пока эти опции не подтверждены официально. Будем ждать информации от Poco в ближайшие дни.

Стоит отметить, что частота обновления 120 Гц есть у модели Xiaomi Poco X2. В России его пока официально не представили, и этого, скорее всего, не случится.