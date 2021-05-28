Раскрыты отличия улучшенного флагманского процессора Snapdragon 888 от обычного

Процессор засветился под кодовым названием Qualcomm Lahaina, которое связано со Snapdragon 888. Характеристики, впрочем, указывают на Pro-версию платформы.

Журналисты пишут, что в новой SoC увеличили частоту большого ядра Cortex-X1 с 2,84 до 3,0 ГГц. По сути, подобное улучшение наблюдалось и в процессоре Snapdragon 865 Plus по отношению к Snapdragon 865.

Остальные семь ядер Snapdragon 888 Pro, кстати, работают на прежней частоте. К сожалению, производительность новинки не слишком выросла, судя по данным.

Презентация Snapdragon 888 Pro ожидается позже в этом году. Процессор может использоваться в новых флагманских смартфонах Honor и Xiaomi.