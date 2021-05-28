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Раскрыты отличия улучшенного флагманского процессора Snapdragon 888 от обычного
Улучшен он ненамного
В базе данных бенчмарка Geekebench обнаружили новый процессор Qualcomm. Это улучшенная версия флагманского Snapdragon 888. Благодаря бенчмарку стало ясно, в чём же именно она улучшена.
Процессор засветился под кодовым названием Qualcomm Lahaina, которое связано со Snapdragon 888. Характеристики, впрочем, указывают на Pro-версию платформы.
Журналисты пишут, что в новой SoC увеличили частоту большого ядра Cortex-X1 с 2,84 до 3,0 ГГц. По сути, подобное улучшение наблюдалось и в процессоре Snapdragon 865 Plus по отношению к Snapdragon 865.
Остальные семь ядер Snapdragon 888 Pro, кстати, работают на прежней частоте. К сожалению, производительность новинки не слишком выросла, судя по данным.
Презентация Snapdragon 888 Pro ожидается позже в этом году. Процессор может использоваться в новых флагманских смартфонах Honor и Xiaomi.