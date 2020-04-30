Раскрыты первые данные о графике AMD в будущих смартфонах Samsung

Об этом пишет ресурс Sammobile, ссылаясь на источники из Южной Кореи. Напомним, Samsung и AMD объявили о партнёрском соглашении в прошлом году. Однако первый совместный продукт стоит ждать не раньше 2021 года.

Сообщается, что сейчас AMD находится в процессе оптимизации кастомного GPU, который может быть интегрирован в 5-нм процессор Samsung. Утечки показывают, что, по ранним тестам, графика в будущих флагманских смартфонах Samsung будет на 13% мощнее, чем Adreno 650 в Snapdragon 865.

Скорее всего, кастомная графика Radeon будет встроена в процессор Exynos 1000.