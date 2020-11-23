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Раскрыты первые характеристики нового флагманского смартфона Oppo
Выйдет в 2021 году
Китайский инсайдер раскрыл некоторые характеристики нового флагманского смартфона Oppo, который выйдет в 2021 году. У него будет топовый процессор Snapdragon 875 и экран разрешением 3K (3072 × 1620 пикселей).
Также, по словам инсайдера, устройство будет поддерживать высокую частоту обновления дисплея. Аккумулятор устройства будет заряжаться очень быстро благодаря особой технологии. Скорее всего, новый смартфон будет называться Oppo Find X3.
Сообщается, что Oppo протестировала новую двойную систему камер в опытном образце новинки.
Gizchina напоминает, что недавно Oppo представила новую систему управления цветом для смартфонов. Она позволит устройству поддерживать настоящую 10-битную глубину цвета на всех этапах взаимодействия с изображением: при захвате, хранении и отображении. Первым смартфоном, использующим технологию, станет Oppo Find X3.