Раскрыты первые характеристики нового флагманского смартфона Oppo

Также, по словам инсайдера, устройство будет поддерживать высокую частоту обновления дисплея. Аккумулятор устройства будет заряжаться очень быстро благодаря особой технологии. Скорее всего, новый смартфон будет называться Oppo Find X3.

Сообщается, что Oppo протестировала новую двойную систему камер в опытном образце новинки.

Gizchina напоминает, что недавно Oppo представила новую систему управления цветом для смартфонов. Она позволит устройству поддерживать настоящую 10-битную глубину цвета на всех этапах взаимодействия с изображением: при захвате, хранении и отображении. Первым смартфоном, использующим технологию, станет Oppo Find X3.