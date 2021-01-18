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Раскрыты первые характеристики сверхбюджетного смартфона Nokia 1.4
С неплохой батареей
В сети появилась информация о сверхбюджетном смартфоне Nokia 1.4. Он будет работать под управлением облегчённой операционной системы Android 10 (Go edition).
Габариты смартфона составляют 166 х 76 мм. Ниже можно увидеть схематичное изображение Nokia 1.4:
Также известно, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, процессор Qualcomm QM215, 1/2/3 ГБ оперативной памяти. Экран смартфона будет 6,5-дюймовый с разрешением 1600 × 720 пикселей. Устройство оснастят сканером отпечатков пальцев и кнопкой Google Assistant. Основная камера будет представлена двумя модулями на 13 Мп и 2 Мп. Фронталка будет 5-мегапиксельной.
Nokia 1.4 должны выпустить в январе/феврале 2021 года. Смартфон может стоить около 95-105 евро в базовом варианте.