Раскрыты первые характеристики сверхбюджетного смартфона Nokia 1.4

Также известно, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, процессор Qualcomm QM215, 1/2/3 ГБ оперативной памяти. Экран смартфона будет 6,5-дюймовый с разрешением 1600 × 720 пикселей. Устройство оснастят сканером отпечатков пальцев и кнопкой Google Assistant. Основная камера будет представлена двумя модулями на 13 Мп и 2 Мп. Фронталка будет 5-мегапиксельной.

Nokia 1.4 должны выпустить в январе/феврале 2021 года. Смартфон может стоить около 95-105 евро в базовом варианте.