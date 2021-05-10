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Сегодня в 13:09
Раскрыты первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 2022 года
О предполагаемом Mi 12 Ultra
В интернет появились первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 2022 года — Mi 12 Ultra. Мы можем оценить его предполагаемый дизайн.
По рендеру видно, что смартфон получит тонкий корпус и прямые углы. В дизайне Mi 12 Ultra будут сочетаться чёрный, синий и оранжевый цвета.
Внешний вид основной камеры тут тоже будет необычным. Источник пишет, что основной датчик изображения может быть 149-Мп. Что касается экрана, то Mi 12 Ultra пророчат дисплей соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Гц.
Сообщается, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 888 Plus, аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой 120-Вт зарядки.
Пока к этим слухам стоит отнестись с долей скепсиса.