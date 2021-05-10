Раскрыты первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 2022 года

Внешний вид основной камеры тут тоже будет необычным. Источник пишет, что основной датчик изображения может быть 149-Мп. Что касается экрана, то Mi 12 Ultra пророчат дисплей соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Гц.

Сообщается, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 888 Plus, аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой 120-Вт зарядки.

Пока к этим слухам стоит отнестись с долей скепсиса.