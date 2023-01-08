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19:16, 08 января 2023
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Раскрыты первые подробности о новом флагманском смартфоне Meizu

Meizu 20

Известно, что Meizu готовит к выходу флагманский смартфон Meizu 20. В сети появилась некоторая информация о нём.

Раскрыты первые подробности о новом флагманском смартфоне Meizu

Фото: /leaks

Недавний отчёт раскрывает аккумулятор смартфона. Согласно недавней сертификации в китайской базе данных, стандартная версия Meizu 20 с номером модели BA281 будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 4600 мАч (типичное значение 4700 мАч). Также указано, что это устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Для сравнения, Meizu 18 использует аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 36 Вт.

Источник:Gizchina
Теги:
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