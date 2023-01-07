Раскрыты первые подробности о следующем складном Samsung Galaxy Z Fold 5

Источники утверждают, что тестовая версия Samsung Galaxy Z Fold 5 работает на новом процессоре, получившем название Qualcomm Snapdragon 985 5G. Он изготовлен по 4-нм технологическому процессу. Новая информация противоречит предыдущему отчёту ET News, в котором говорилось, что Z Fold 5 будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2. Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо больше информации.

Также сообщается, что смартфон будет немного толще и тяжелее предшественника (6,5 мм вместо 6,3 мм). Устройство также будет оснащено слотом для S-Pen.