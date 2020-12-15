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Раскрыты первые подробности о замене Android для смартфонов от Huawei
Пока она доступна только разработчикам
Некоторые разработчики уже получили доступ к операционной системе HarmonyOS от Huawei, которая станет заменой Android. Специалисты поделились впечатлениями.
Один из тех, кто увидел HarmonyOS своими глазами, рассказал, что выглядит она точь-в-точь как EMUI 11. Однако фирменная система Huawei работает более гладко, чем Android с оболочкой. На смартфон с HarmonyOS можно установить приложения и для Android, и фирменные.
Стоит понимать, что с выходом стабильной версии HarmonyOS дизайн интерфейса может измениться. Завтра, 16 декабря, Huawei расскажет больше об основных функциях и инструментах версии операционки для разработчиков.
Напомним, первые смартфоны с HarmonyOS ожидаются в 2021 году. Первая публичная бета системы выйдет в апреле следующего года.