Раскрыты первые подробности о замене Android для смартфонов от Huawei

Один из тех, кто увидел HarmonyOS своими глазами, рассказал, что выглядит она точь-в-точь как EMUI 11. Однако фирменная система Huawei работает более гладко, чем Android с оболочкой. На смартфон с HarmonyOS можно установить приложения и для Android, и фирменные.

Стоит понимать, что с выходом стабильной версии HarmonyOS дизайн интерфейса может измениться. Завтра, 16 декабря, Huawei расскажет больше об основных функциях и инструментах версии операционки для разработчиков.

Напомним, первые смартфоны с HarmonyOS ожидаются в 2021 году. Первая публичная бета системы выйдет в апреле следующего года.