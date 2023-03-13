Раскрыты почти все характеристики субфлагманского смартфона Xiaomi Poco F5 Pro

Инсайдер Yogesh Brar опубликовал характеристики Poco F5 Pro, и это подтвердило, что Xiaomi выпустит тот же Redmi K60 просто под новым именем.

Так, у Poco F5 Pro будет 6,67-дюймовый OLED-экран 2K частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, система камер 64 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макро), селфи-камера 16 Мп, батарея на 5500 мАч. зарядка мощностью 67 Вт.

Пока неизвестно, получит ли этот телефон Poco поддержку беспроводной зарядки, как у K60. Можно предположить, что функцию исключили, чтобы сократить расходы на глобальный выпуск.