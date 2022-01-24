Раскрыты подробности глобальной версии компактного флагмана Xiaomi 12X

Теперь же в сети появилась информация о том, что компания готовит релиз этой модели и для глобального рынка. По крайней мере, это следует из записи в базе данных европейской сертификации.

Судя по ней, устройство получило модельный номер 2112123AG. Вместе с тем оттуда также стало известно, что Xiaomi 12X будет работать под управлением MIUI 13 (которая базируется на Android 12) прямо из коробки, иметь аккумулятор на 4500 мАч и быструю зарядку на 67 Вт.

Напомним, что китайская версия получила 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера тройная (на 50 Мп, 13 Мп, и 5 Мп), а фронтальная — на 32 Мп. В основу Xiaomi 12X лёг чип Snapdragon 870.