Раскрыты подробности грядущего флагмана Xiaomi 12

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Раскрыты подробности грядущего флагмана Xiaomi 12Анонс может состояться до конца года
Проверенный информатор Digital Chat Station поделился рядом подробностей о грядущем флагмане китайского гиганта Xiaomi.
Так, по словам инсайдера, внешне Xiaomi 12 будет похож на смартфон Civi, который был анонсирован компанией буквально в конце сентября. Digital Chat Station отмечает, что дизайн Xiaomi 12 будет куда лучше, чем Xiaomi Mi 11. Кроме того, корпус аппарата станет легче и тоньше.
Причем утоньшение корпуса не помешает компании оборудовать устройство большим аккумулятором на 5000 мАч. По словам источника, смартфон получит панель из керамики, что характерно для флагманов бренда.
Что касается технических характеристик — о них известно не многое. Ожидается, что Xiaomi 12 получит звание первого смартфона на базе Snapdragon 898. Анонс может состояться до конца текущего года.