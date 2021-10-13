Раскрыты подробности грядущего флагмана Xiaomi 12

Так, по словам инсайдера, внешне Xiaomi 12 будет похож на смартфон Civi, который был анонсирован компанией буквально в конце сентября. Digital Chat Station отмечает, что дизайн Xiaomi 12 будет куда лучше, чем Xiaomi Mi 11. Кроме того, корпус аппарата станет легче и тоньше.

Причем утоньшение корпуса не помешает компании оборудовать устройство большим аккумулятором на 5000 мАч. По словам источника, смартфон получит панель из керамики, что характерно для флагманов бренда.

Что касается технических характеристик — о них известно не многое. Ожидается, что Xiaomi 12 получит звание первого смартфона на базе Snapdragon 898. Анонс может состояться до конца текущего года.