Раскрыты подробности грядущей The Sims 5

Напомним, что еще в 2020 году разработчики The Sims - компания EA, отметили в своем отчете, что пятая часть серии будет сфокусирована на сетевых элементах. Так, геймерам позволят коммуницировать с другими игроками, причем можно будет даже соперничать и соревноваться с ними.

Сейчас же на странице вакансий Maxis были появились новые позиции, благодаря которым выяснились некоторые новые подробности. В частности стало известно, что в компании The Sims 5 потребовались инженеры-программисты для реализации облачных веб-сервисов. В описании работы упоминается “расширение геймплейных возможностей” The Sims, а также формирование разветвленной сети для миллиона игроков.

Также исходя из описания можно понять, что компания хочет предотвратить использования чит-кодов игроками. Еще стало известно, что прототип грядущей игры создается на базе Unreal Engine, а работают над ним уже минимум несколько месяцев.