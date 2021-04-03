Раскрыты подробности игрового смартфона Lenovo Legion 2 Pro

Что касается подробностей о грядущей новинке, согласно данным источников, Legion 2 Pro оснастят энергоемким аккумулятором на 5500 мАч. Помимо прочего смартфону приписывают поддержку зарядки мощностью 90 Вт.

Работать смартфон будет на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. Legion 2 Pro получит 6,92-дюймовый Samsung AMOLED экран с кадровой частотой 144 Гц и частоту опроса сенсорного слоя 720 Гц. Аппарат оборудуют оперативной памятью LPDDR5.

Нескольким ранее в сеть утекла информация о производительности Legion 2 Pro. Смартфон был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench. Так, в одноядерном тесте аппарат удостоился 1130 баллов, тогда как в многоядерном ему удалось ухватить 3779 баллов.