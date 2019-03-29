Раскрыты подробности новых флагманских ASUS ZenFone 6

На сайте организации Wi-Fi Alliance обнаружилась документация на готовящиеся к выпуску смартфоны серии Zenfone 6, пока не представленные производителем официально.

Документация на сайте Wi-Fi Alliance подтвердила, что смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie и поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ас) 2,4 ГГц и 5 ГГц.

ASUS уже названа дату анонса ZenFone 6. Мероприятие назначено на 16 мая 2019 года. Согласно более ранним утечкам, смартфоны могут получить дизайн с выдвижным модулем фронтальной камеры или вообще форм-фактор слайдера. Рассматривалась и версия с «дырявым» дисплеем, как у недавних новинок компаний Samsung и Huawei. Также смартфоны обзаведутся тройной основной камерой, сканером отпечатков пальцев прямо в дисплее, новейшим процессором Snapdragon 855.