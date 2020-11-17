Раскрыты подробности о грядущем флагманском смартфоне Redmi K40 Pro

Устройство станет преемником Redmi K30 Pro. Этот смартфон имеет экран частотой обновления 60 Гц. Судя по информации инсайдера, новинка будет улучшена в этом плане.

Можно ожидать, что Redmi K40 Pro будет оснащаться дисплеем с частотой обновления как минимум 90 Гц. Также информатор утверждает, что новинка получит более быструю зарядку. У Redmi K30 Pro она была 33-Вт, так что ждём значений повыше.

Поскольку Redmi K40 Pro — флагман, в его основу, скорее всего, ляжет топовая платформа Snapdragon 875.

Напомним, 24 ноября Xiaomi должен представить другие новинки Redmi Note 9 5G, либо Redmi Note 10, либо POCO M3. Наименование будет зависеть от рынка.