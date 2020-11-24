Раскрыты подробности о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro

Из беты фирменной оболочки стало ясно, что Xiaomi Mi 11 Pro может получит серьёзные усовершенствования дисплея. Код раскрывает, что компания работает над добавлением поддержки технологии MEMC — динамической компенсации качества изображения, преобразования SDR в HDR и масштабирования с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Кроме того, дисплей Mi 11 Pro получит разрешение QHD+ (3200 × 1440 пикселей).

Из кода понятно, что такое разрешение будет потреблять больше энергии. Правда компания добавила в Xiaomi Mi 11 Pro режим экономии, при котором дисплей автоматически переводится в FHD+. Стоит отметить, что ещё ни у одного смартфона Xiaomi нет QHD+ панели.