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Сегодня в 17:16
Раскрыты подробности о грядущем смартфоне Xiaomi Mi CC10
Может, серия CC ещё не «умерла»
Сегодня инсайдер раскрыл в китайской Weibo некоторые подробности о грядущем смартфоне Xiaomi Mi CC10. Похоже, что у него будет изогнутый экран и неплохой процессор.
В 2019 году Xiaomi представила новую серию смартфонов CC, в рамках которой вышла первая модель со 100-Мп камерой. Недавно появились слухи, что компания отказалась от этой линейки, но в сети продолжают появляться сведения о смартфонах, которые могут в ней ещё выйти.
На этот раз инсайдер рассказал, что модель Xiaomi Mi CC10 получит процессор Snapdragon 870. Это суббфлагманская платформа. Также смартфон должен получить изогнутый экран и аккумулятор ёмкостью 4360 мАч. Больше о нём ничего не известно.
Когда Xiaomi Mi CC10 могут представить, тоже неясно.