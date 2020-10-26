Раскрыты подробности о камере Samsung S21 Ultra

Новый Galaxy S21 Ultra получит экран поменьше, чем у его предшественника — диагональю 6,8 дюйма. Дисплей у него будет изогнутый, а вот у моделей S21 и S21+ — плоский. Также S21 Ultra обещают панель с частотой обновления 144 Гц.

Что касается камеры, то смартфон получит главный датчик на 108 Мп и фронтальный датчик на 40 Мп. Про остальные модули подробностей нет, но, судя по рендерам, S21 Ultra будет обладателем четверной камеры.

Устройство будет работать на процессорах Snapdragon 875 и Exynos 2100 (в зависимости от страны). Питать его будет аккумулятор на 5000 мАч.