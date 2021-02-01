Раскрыты подробности о камере удешевлённого флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Lite

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Lite будет дешевле и менее мощным, чем стандартный Mi 11. Китайский источник утверждает, что смартфон получит OLED-дисплей с вырезом под одинарную селфи-камеру. В качестве аппаратной основы у него будет выступать чипсет Qualcomm SM7350. Xiaomi Mi 11 Lite будет оснащаться основной 64-Мп камерой и пятикратным зумом в телефото-модуле.

Что касается процессора, то пока непонятно, о чём идёт речь. Предполагается, что это будет новый Snapdragon 755G. Камера в Xiaomi Mi 11 Lite будет похуже, чем в стандартной версии. Но хорошо то, что главный модуль будет дополняться перископным.