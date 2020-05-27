Раскрыты подробности о недорогом смартфоне Honor с флагманским процессором

Представители бренда опубликовали официальные тизеры смартфона. Стоит отметить, что в апреле уже был представлен Honor Play 4T, но это другой продукт в серии Play. Теперь менеджер по продукту компании запостил в Weibo три постера, посвящённых новому смартфону. Из них становится понятно, что устройство получило быструю 40-ваттную зарядку, ИК-излучатель и флагманский процессор Kirin 990.

Эта информация соответствует ранним утечкам. Стоит отметить, что дизайн смартфона уже тоже не является секретом.

Кроме того, Honor Play 4 Pro получит двойную селфи-камеру и основной 40-Мп сенсор Sony IMX600y RYYB. Оценён смартфон будет примерно в $418.