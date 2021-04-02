Раскрыты подробности о новой гибкой раскладушке Samsung

Известно, что Galaxy Z Flip2 имеет модельный номер SM-F711. Инсайдер утверждает, что двухкомпонентная батарея аппарата получила разрешение от сертификационной платформы SafetyKorea.

Как пишет Gizmochina, батарея EB-BF711ABY характеризуется ёмкостью 2300 мАч. Ёмкость другой батареи с номером EB-BF712ABY составляет 903 мАч.

С двумя аккумуляторами на борту Galaxy Z Flip2 сможет «похвастаться» общей ёмкостью около 3200 мАч. То есть улучшений по сравнению с предшественником можно не ожидать.

По ранним слухам, Galaxy Z Flip2 получит 6,9-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Это будет не флагманское устройство.