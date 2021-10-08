Раскрыты подробности о новом бюджетном айфоне

Сообщается, что новый iPhone SE, который позиционируется как бюджетный смартфон, не получит существенных изменений в дизайне. У него останутся дисплей диагональю 4,7 дюйма и кнопка Touch ID.

Что касается «железа», новый iPhone SE будет оборудован последним процессором Apple A15 с поддержкой 5G. Источник ожидает, что производство iPhone SE 3 начнётся в декабре. Поставлять покупателям его начнут весной 2022 года.

В июне надёжный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сделал аналогичный прогноз. Он говорил, что iPhone SE 2022 года сохранит ту же конструкцию корпуса, но получит улучшенные характеристики и поддержку 5G.