Раскрыты подробности о новом бюджетном айфоне

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Раскрыты подробности о новом бюджетном айфонеКак обычно, улучшения коснутся только «внутренностей»
Инсайдер сообщил подробности о третьем поколении iPhone SE: каким у смартфона будет дизайн и что нового он получит.
Сообщается, что новый iPhone SE, который позиционируется как бюджетный смартфон, не получит существенных изменений в дизайне. У него останутся дисплей диагональю 4,7 дюйма и кнопка Touch ID.
Что касается «железа», новый iPhone SE будет оборудован последним процессором Apple A15 с поддержкой 5G. Источник ожидает, что производство iPhone SE 3 начнётся в декабре. Поставлять покупателям его начнут весной 2022 года.
В июне надёжный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сделал аналогичный прогноз. Он говорил, что iPhone SE 2022 года сохранит ту же конструкцию корпуса, но получит улучшенные характеристики и поддержку 5G.