Раскрыты подробности о новом флагманском смартфоне Xiaomi Mi 12

Согласно сведениям известного инсайдера Digital Chat Station, дизайн Xiaomi Mi 12 будет изменён. Смартфон получит очень тонкие рамки, что сделать площадь экрана больше по отношению к передней панели. Также инсайдер утверждает, что вместо изогнутого экрана будет «гиперболоидный».

Digital Chat Station сообщил кое-что и о расположении тройной основной камеры. В блоке камер теперь будут перегородки, которые должны сделать дизайн эстетичнее. По словам инсайдера, новая камера в серии Mi 12 будет оснащена 50-мегапиксельным датчиком — никакого 200-Мп сенсора не будет. Впрочем, пока это лишь предварительная информация.