Раскрыты подробности о новом процессоре Huawei для недорогих смартфонов

На Kirin 810 работают, например, Nova 5 и Honor 9x Pro. Согласно слухам, первыми устройствами на Kirin 820 станут Huawei Nova 7 и Honor 10X.

Итак источники утверждают, что новый процессор будет изготовлен по 6-нм техпроцессу. Благодаря нему плотность транзисторов повысится на 18%, что отразится на производительности в лучшую сторону.

Скорее всего, Kirin 820 получит ядра Cortex A77, а также двухрежимный модем 5G. Серийное производство процессора должно начаться во втором квартале текущего года. Анонс следует ожидать летом.