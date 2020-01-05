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Раскрыты подробности о новом процессоре Huawei для недорогих смартфонов
Его анонс состоится летом 2020
В сети появились некоторые подробности о будущем процессоре Huawei — Kirin 820. Он станет последователем Kirin 810 — 7-нм платформы для смартфонов среднего уровня.
На Kirin 810 работают, например, Nova 5 и Honor 9x Pro. Согласно слухам, первыми устройствами на Kirin 820 станут Huawei Nova 7 и Honor 10X.
Итак источники утверждают, что новый процессор будет изготовлен по 6-нм техпроцессу. Благодаря нему плотность транзисторов повысится на 18%, что отразится на производительности в лучшую сторону.
Скорее всего, Kirin 820 получит ядра Cortex A77, а также двухрежимный модем 5G. Серийное производство процессора должно начаться во втором квартале текущего года. Анонс следует ожидать летом.