Раскрыты подробности о новом процессоре Snapdragon для недорогих смартфонов

По информации инсайдера, платформа получит одно ядро Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц, одно такое же ядро с частотой 2,32 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,73 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 620. Производиться система будет по 7-нм техпроцессу.

Инсайдер утверждает, что увидел эти характеристики в некоем документе. Согласно ранним слухам, Snapdragon 735 будет иметь встроенный 5G-модуль. Журналисты сочли чипсет удешевлённой версией топового Snapdragon 855. Первые смартфоны на новом процессоре могут появиться в следующем году.