Раскрыты подробности о новом смартфоне Honor с дизайном iPhone 13

Известно, что устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 900, и по крайней мере одна из версий будет предлагать 8 ГБ ОЗУ. Также указано, что смартфон будет поставляться с Android 12 из коробки.

Пока о телефоне, к сожалению, известно очень мало. Ранее в сети опубликовали изображения предполагаемого Honor 60 SE. Если им верить, смартфон внешне будет очень сильно похож на iPhone 13 Pro. По крайней мере у него будет аналогичный блок камер.