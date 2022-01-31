Раскрыты подробности о новом смартфоне Honor с дизайном iPhone 13

Телефоны
Сегодня в 17:10
1 мин.
Раскрыты подробности о новом смартфоне Honor с дизайном iPhone 13Может уже скоро выйти
Новый смартфон Honor появился в базе данных Geekbench с номером модели GIA-AN00. Скорее всего, он выйдет под именем Honor 60 SE.
Известно, что устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 900, и по крайней мере одна из версий будет предлагать 8 ГБ ОЗУ. Также указано, что смартфон будет поставляться с Android 12 из коробки.
Пока о телефоне, к сожалению, известно очень мало. Ранее в сети опубликовали изображения предполагаемого Honor 60 SE. Если им верить, смартфон внешне будет очень сильно похож на iPhone 13 Pro. По крайней мере у него будет аналогичный блок камер.
Honor 60 SE уже скоро должен появиться на китайском рынке, а потом и дебютировать на глобальном рынке.
Источник: GSMArena