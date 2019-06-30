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Сегодня 15:22

Раскрыты подробности о новом смартфоне Xiaomi на чистом Android

О его внешнем виде
С тех пор, как Xiaomi выпустила модель Mi A2 на «голом» Android прошёл почти год. Теперь появилась информация, что её преемником может стать копия нового «молодёжного» Mi CC9e.

Первые модели линейки Mi A были перевыпуском смартфонов из серии Mi X в рамках программы Android One. Однако устройства Mi 7X, которое по традиции могло бы стать прототипом нового Xiaomi на чистом андроиде (то есть без всяких оболочек), похоже, ждать в ближайшее время не приходится. А инсайдер в твиттере намекнул, что основой для Mi A3 может стать Mi CC9e.

По крайней мере, дизайном они будут похожи точно. Инсайдер прикрепил к твиту изображения модели из серии Xiaomi для молодёжи, чтобы дать понять, как Mi A3 может выглядеть.

Sudhanshu Ambhore

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