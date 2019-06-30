Раскрыты подробности о новом смартфоне Xiaomi на чистом Android

Первые модели линейки Mi A были перевыпуском смартфонов из серии Mi X в рамках программы Android One. Однако устройства Mi 7X, которое по традиции могло бы стать прототипом нового Xiaomi на чистом андроиде (то есть без всяких оболочек), похоже, ждать в ближайшее время не приходится. А инсайдер в твиттере намекнул, что основой для Mi A3 может стать Mi CC9e.

По крайней мере, дизайном они будут похожи точно. Инсайдер прикрепил к твиту изображения модели из серии Xiaomi для молодёжи, чтобы дать понять, как Mi A3 может выглядеть.