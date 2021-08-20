Раскрыты подробности о новых смартфонах Xiaomi с флагманскими функциями

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Раскрыты подробности о новых смартфонах Xiaomi с флагманскими функциямиЭто будет серия Mi 11T
В сентябре Xiaomi должна выпустить T-версию флагманского смартфона Mi 11. Так же компания поступила в прошлом году с Mi 10T. Источники сообщили некоторую информацию о грядущей модели Xiaomi Mi 11T Pro.
По их сведениям, Xiaomi Mi 11T Pro будет использовать процессор Snapdragon 888 и экран частотой обновления 120 Гц. В смартфоне улучшат технологии зарядки.
Аккумулятор на 5000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Что касается цены, Xiaomi Mi 11T Pro будет стоить около $600.
Также должна выйти обычная версия Mi 11T. Она получит процессор Dimensity 1200, основную камеру на 64 Мп (OmniVision OV64B), дополнительные на 8 Мп (IMX355) телемакро с трёхкратным увеличением.
Презентация ожидается 23 сентября.