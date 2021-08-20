Раскрыты подробности о новых смартфонах Xiaomi с флагманскими функциями

По их сведениям, Xiaomi Mi 11T Pro будет использовать процессор Snapdragon 888 и экран частотой обновления 120 Гц. В смартфоне улучшат технологии зарядки.

Аккумулятор на 5000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Что касается цены, Xiaomi Mi 11T Pro будет стоить около $600.

Также должна выйти обычная версия Mi 11T. Она получит процессор Dimensity 1200, основную камеру на 64 Мп (OmniVision OV64B), дополнительные на 8 Мп (IMX355) телемакро с трёхкратным увеличением.

Презентация ожидается 23 сентября.