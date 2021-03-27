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Сегодня в 17:22
Раскрыты подробности о первом бюджетном игровом смартфоне Xiaomi Redmi
Получит процессор MediaTek
Источники опубликовали детали о первом игровом смартфоне Xiaomi Redmi. Ожидается, что он предложит хорошую производительность при привлекательной цене.
Источники подтвердили, что первый игровой смартфон Redmi получит флагманский процессор MediaTek Dimensity 1200. Также аппарат оснастят плоским OLED-экраном с маленьким вырезом под камеру. Такой же дисплей установлен в смартфонах серии Redmi K40.
Новинка также получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 65-Вт быстрой зарядки. Смартфон будет заряжаться с 0 до 100% всего за полчаса.
Кроме того, игровой аппарат Redmi должны оборудовать дополнительными физическими кнопками.
Стоимость новинки, предположительно, составит около $300.
Недавно Xiaomi представила свои основные геймерские модели — Black Shark 4. Цены на них начинаются с $383.