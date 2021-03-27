Раскрыты подробности о первом бюджетном игровом смартфоне Xiaomi Redmi

Источники подтвердили, что первый игровой смартфон Redmi получит флагманский процессор MediaTek Dimensity 1200. Также аппарат оснастят плоским OLED-экраном с маленьким вырезом под камеру. Такой же дисплей установлен в смартфонах серии Redmi K40.

Новинка также получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 65-Вт быстрой зарядки. Смартфон будет заряжаться с 0 до 100% всего за полчаса.

Кроме того, игровой аппарат Redmi должны оборудовать дополнительными физическими кнопками.

Стоимость новинки, предположительно, составит около $300.

Недавно Xiaomi представила свои основные геймерские модели — Black Shark 4. Цены на них начинаются с $383.